Елена Фомина: приятно видеть соперников уровня Лиги чемпионов на Международном Кубке РЖД

Главный тренер ЖФК «Локомотив» Елена Фомина высказалась о предстоящем розыгрыше Международного Кубка РЖД.



«На самом деле мы очень рады, что являемся непосредственными организаторами этого турнира, потому что мы очень хотим видеть команды соперников высокого уровня для того, чтобы мы имели возможность развиваться, расти и не терять этот профессиональный международный опыт.



Какие ожидания? Очень интересные соперники, очень сильные соперники, участники Лиги чемпионов. Поэтому для нас это втройне приятнее, что такая группа у нас серьёзная, практически как в Лиге чемпионов. Очень хочется, чтобы каждый игрок проявил себя, чтобы мы и дальше продолжали наше развитие, чтобы росли игроки и у нас, и у команд соперников. Мы всё-таки имели этот огромный опыт, чтобы подготовиться к старту турнира, Международного Кубка РЖД.

Хотела бы также пожелать соперникам удачи, главное для девчонок — обойтись без травм, чтобы затем продолжить чемпионат в том же режиме, с теми же ожиданиями и реалиями, которые нас ждут», — приводит слова Фоминой пресс-служба «Локомотива».



Напомним, турнир пройдёт с 28 по 31 июля в Москве. В первом матче женская команда «Локомотива» сыграет с «Црвеной Звездой». Встреча состоится завтра, 28 июля.