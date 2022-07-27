Источник: Бека-Бека пройдёт медосмотр для «Ниццы». Сумма перехода составит € 15 млн

Полузащитник «Локомотива» Алексис Бека-Бека сегодня, 27 июля, улетит во Францию, где пройдёт медосмотр для «Ниццы», сообщает «Спорт-экспресс». Сумма сделки составит € 15 млн.



Ранее стало известно, что в услугах 21-летнего футболиста заинтересована «Ницца». Бека-Бека является приоритетным вариантом для укрепления средней линии французской команды.



Напомним, Бека-Бека перешёл в московский «Локомотив» из «Кана» в августе 2021 года. В прошлом сезоне французский полузащитник принял участие в 19 матчах Российской Премьер-Лиги и отдал три результативные передачи. В сезоне-2022/2023 Бека-Бека сыграл в двух матчах чемпионата России и не отметился результативными действиями. В игре второго тура нынешнего розыгрыша РПЛ с «Ростовом» (2:2) французский футболист был удалён с поля.