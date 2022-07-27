Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ЭСК РФС признала верными все решения арбитра Сухого в матче «Локомотив» — «Ростов»

ЭСК РФС признала верными все решения арбитра Сухого в матче «Локомотив» — «Ростов»
Комментарии

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) рассмотрела обращение «Локомотива» по нескольким эпизодам матча второго тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (2:2). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим.

«Судья правильно не вынес второе предупреждение в матче и, соответственно, не удалил с поля игрока команды «Ростов» №18 Данилу Прохина на 49-й минуте матча.

Судья правильно вынес второе предупреждение в матче и, соответственно, удалил с поля игрока команды «Локомотив» №8 Алексиса Бека-Бека на 64-й минуте матча», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте РФС.

Также ЭСК признала верным решение удалить игрока «Урала» Лео Гогличидзе в игре второго тура чемпионата России с «Оренбургом» (0:3).

Новость по теме
ЭСК РФС признала ошибочным решение не удалять Соболева в матче «Краснодар» — «Спартак»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022