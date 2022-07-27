ЭСК РФС признала верными все решения арбитра Сухого в матче «Локомотив» — «Ростов»

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) рассмотрела обращение «Локомотива» по нескольким эпизодам матча второго тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (2:2). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим.



«Судья правильно не вынес второе предупреждение в матче и, соответственно, не удалил с поля игрока команды «Ростов» №18 Данилу Прохина на 49-й минуте матча.



Судья правильно вынес второе предупреждение в матче и, соответственно, удалил с поля игрока команды «Локомотив» №8 Алексиса Бека-Бека на 64-й минуте матча», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте РФС.

Также ЭСК признала верным решение удалить игрока «Урала» Лео Гогличидзе в игре второго тура чемпионата России с «Оренбургом» (0:3).