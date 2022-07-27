ЭСК РФС признала ошибочным решение не удалять Соболева в матче «Краснодар» — «Спартак»

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) рассмотрела обращение «Краснодара» по итогам матча второго тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:4). Напомним, краснодарский клуб просил рассмотреть три спорных эпизода, произошедших во время этой встречи.



«Судья ошибочно не вынес второе предупреждение в матче и, соответственно, не удалил с поля игрока команды «Спартак» №7 Александра Соболева на 32-й минуте матча.



Судья правильно засчитал взятие ворот команды «Краснодар» на 35-й минуте матча.



Комиссия не установила очевидной ошибки в решении судьи удалить с поля игрока команды «Краснодар» №8 Александра Черникова на 37-й минуте матча», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте РФС.