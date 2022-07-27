Блакстениус: VAR будто отвернулся от Швеции на Евро, не знаю никого с 3 голами из офсайда

Нападающая сборной Швеции Стина Блакстениус высказалась о вылете национальной команды с женского чемпионата Европы — 2022.



«Такое ощущение, что VAR отвернулся от сборной Швеции на этом чемпионате. Я не знаю никого с тремя голами из офсайда. Не знаю, что сказать», — приводит слова Блакстениус Expressen.



Напомним, в полуфинале турнира женская шведская команда проиграла сборной Англии со счётом 0:4. Женская сборная Англии вышла в финал женского чемпионата Европы — 2022, где сыграет с победителем пары Германия — Франция, которые встретятся сегодня, 27 июля. Финальный матч состоится 31 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Действующим чемпионом Европы является женская национальная команда Нидерландов.

Английские фанаты отмечают выход сборной в финал женского Евро: