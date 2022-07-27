Германия — Франция: прямая трансляция полуфинала женского Евро-2022 начнётся в 22:00

Сегодня, 27 июля, на стадионе «МК (Денбай)» в Милтон-Кинс (Англия) состоится второй полуфинальный матч женского чемпионата Европы — 2022 по футболу. Женская сборная Германии сыграет с национальной командой Франции. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. В прямом эфире встречу Германия — Франция покажет телеканал «Матч».
В четвертьфинале чемпионата Европы сборная Германии уверенно обыграла национальную команду Австрии со счётом 2:0. В другом матче 1/4 финала турнира женская команда Франции в дополнительное время одолела действующих чемпионок Европы из Нидерландов (1:0).
Ранее сборная Англии вышла в финал женского чемпионата Европы — 2022, обыграв национальную команду Швеции со счётом 4:0. Финальный матч состоится 31 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.
- 27 июля 2022
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