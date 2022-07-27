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Сергей Карасёв обслужит матч «Зенит» — «Локомотив» в 3-м туре РПЛ

Сергей Карасёв обслужит матч «Зенит» — «Локомотив» в 3-м туре РПЛ
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Российский футбольный союз назначил арбитров и инспекторов на матчи третьего тура Российской Премьер-Лиги.

29 июля (пятница)

«Урал» – «Краснодар»: судья – Владимир Москалёв, ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Антон Фролов; VAR – Павел Шадыханов; AVAR – Екатерина Курочкина; инспектор – Сергей Зуев.

30 июля (суббота)

«Факел» – «Динамо»: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Роман Усачёв, Варанцо Петросян; резервный судья – Евгений Буланов; VAR – Евгений Кукуляк; AVAR – Арам Петросян; инспектор – Сергей Мацюра.

«Зенит» – «Локомотив»: судья – Сергей Карасёв, ассистенты судьи – Алексей Лунёв, Игорь Демешко; резервный судья – Алексей Амелин; VAR – Павел Кукуян; AVAR – Алексей Стипиди; инспектор – Эдуард Малый.

«Сочи» – «Ахмат»: судья – Артём Любимов, ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов, Андрей Болотенков; резервный судья – Иван Абросимов; VAR – Павел Шадыханов; AVAR – Николай Ерёмин; инспектор – Виктор Кулагин.

31 июля (воскресенье)

«Пари НН» – ЦСКА: судья – Виталий Мешков, ассистенты судьи – Валерий Данченко, Михаил Иванов; резервный судья – Артур Фёдоров; VAR – Ян Бобровский; AVAR – Алексей Воронцов; инспектор – Андрей Бутенко.

«Спартак» – «Оренбург»: судья – Артём Чистяков, ассистенты судьи – Андрей Образко, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Роман Галимов; VAR – Владимир Москалёв; AVAR – Максим Гаврилин; инспектор – Сергей Французов.

«Крылья Советов» – «Торпедо»: судья – Василий Казарцев, ассистенты судьи – Владимир Миневич, Игорь Князев; резервный судья – Ранэль Зияков; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Андрей Веретешкин; инспектор – Геннадий Куличенков.

«Ростов» – «Химки»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Егор Болховитин, Адлан Хатуев; резервный судья – Роман Сафьян; VAR – Антон Фролов; AVAR – Валентин Мурашов; инспектор – Фейзудин Эрзиманов.

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