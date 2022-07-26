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Судейство РПЛ: таблица ошибок, против кого арбитры ошибаются грубее и чаще всего: «Спартак», «Зенит», «Локомотив»

«Спартаку» судьи помогают больше всех. Таблица грубых ошибок арбитров после двух туров РПЛ
Максим Пахомов
«Спартаку» судьи помогают больше всех
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А другой московский клуб страдает от их действий два матча подряд.

«Чемпионат» продолжает своё наблюдение за грубыми судейскими ошибками в матчах РПЛ. Для удобства мы ведём таблицу таких ошибок, которая обновляется после каждого тура. Рейтинг делается на основе экспертизы арбитра Игоря Федотова.

В таблицу не входят ошибки по мелким фолам или первым жёлтым карточкам в матче (показанным или нет). Мы считаем:

  • сколько раз арбитры ошибочно назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;
  • сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;
  • ошибочно засчитали или не засчитали гол;
  • ошибочно (или нет) показали вторую жёлтую карточку.

Ошибки прошлых туров

В первом туре грубые ошибки судьи допустили против двух команд. В Грозном не удалили вратаря Шелию в матче со «Спартаком», а в Москве был неверно засчитан гол «Пари НН» в ворота «Локомотива».

Футболисты «Локомотива» и Василий Казарцев

Футболисты «Локомотива» и Василий Казарцев

Фото: Дмитрий Голубович/«Чемпионат»

Ошибки прошедшего тура

– Неправильное удаление защитника «Урала» Гогличидзе в матче с «Оренбургом» и неправильно засчитанный третий гол «Оренбурга».

– Три грубых ошибки против «Краснодара»: гол Зобнина нельзя было засчитывать из-за игры рукой Перейры, Соболеву следовало показывать вторую жёлтую карточку за удар локтем защитнику «Краснодара», а Черников не заслуживал удаления в эпизоде с Мозесом.

– В матче «Локо» и «Ростова» судья неверно назначил пенальти в ворота «Локо», а также неправильно удалил Бека-Бека.

– В игре «Химок» и «Пари НН» стоило отменить гол Мирзова из-за положения вне игры. Это не ошибка главного арбитра, а вина его помощника, VAR и AVAR.

Подробнее разбор работы арбитров во втором туре можно почитать здесь

«Такого ужаса я не припомню». Разбор судейства второго тура РПЛ «Такого ужаса я не припомню». Разбор судейства второго тура РПЛ

Таблица грубых ошибок судей после двух туров

КомандаОшибки против командыОшибки в пользу команды
«Краснодар»30
«Урал»20
«Локомотив»21
«Пари Нижний Новгород»11
«Зенит»00
«Торпедо»00
«Динамо»00
«Сочи»00
ЦСКА00
«Ахмат»01
«Химки»01
«Оренбург»02
«Ростов»02
«Спартак»13

По версии Экспертно-судейской комиссии РФС в первом туре грубых ошибок со стороны судей допущено не было.

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