А другой московский клуб страдает от их действий два матча подряд.

«Спартаку» судьи помогают больше всех. Таблица грубых ошибок арбитров после двух туров РПЛ

«Чемпионат» продолжает своё наблюдение за грубыми судейскими ошибками в матчах РПЛ. Для удобства мы ведём таблицу таких ошибок, которая обновляется после каждого тура. Рейтинг делается на основе экспертизы арбитра Игоря Федотова.

В таблицу не входят ошибки по мелким фолам или первым жёлтым карточкам в матче (показанным или нет). Мы считаем:

сколько раз арбитры ошибочно назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;

сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;

ошибочно засчитали или не засчитали гол;

ошибочно (или нет) показали вторую жёлтую карточку.

Ошибки прошлых туров

В первом туре грубые ошибки судьи допустили против двух команд. В Грозном не удалили вратаря Шелию в матче со «Спартаком», а в Москве был неверно засчитан гол «Пари НН» в ворота «Локомотива».

Футболисты «Локомотива» и Василий Казарцев Фото: Дмитрий Голубович/«Чемпионат»

Ошибки прошедшего тура

– Неправильное удаление защитника «Урала» Гогличидзе в матче с «Оренбургом» и неправильно засчитанный третий гол «Оренбурга».

– Три грубых ошибки против «Краснодара»: гол Зобнина нельзя было засчитывать из-за игры рукой Перейры, Соболеву следовало показывать вторую жёлтую карточку за удар локтем защитнику «Краснодара», а Черников не заслуживал удаления в эпизоде с Мозесом.

– В матче «Локо» и «Ростова» судья неверно назначил пенальти в ворота «Локо», а также неправильно удалил Бека-Бека.

– В игре «Химок» и «Пари НН» стоило отменить гол Мирзова из-за положения вне игры. Это не ошибка главного арбитра, а вина его помощника, VAR и AVAR.

Подробнее разбор работы арбитров во втором туре можно почитать здесь

Таблица грубых ошибок судей после двух туров

Команда Ошибки против команды Ошибки в пользу команды «Краснодар» 3 0 «Урал» 2 0 «Локомотив» 2 1 «Пари Нижний Новгород» 1 1 «Зенит» 0 0 «Торпедо» 0 0 «Динамо» 0 0 «Сочи» 0 0 ЦСКА 0 0 «Ахмат» 0 1 «Химки» 0 1 «Оренбург» 0 2 «Ростов» 0 2 «Спартак» 1 3

По версии Экспертно-судейской комиссии РФС в первом туре грубых ошибок со стороны судей допущено не было.