«Спартаку» судьи помогают больше всех. Таблица грубых ошибок арбитров после двух туров РПЛ

«Чемпионат» продолжает своё наблюдение за грубыми судейскими ошибками в матчах РПЛ. Для удобства мы ведём таблицу таких ошибок, которая обновляется после каждого тура. Рейтинг делается на основе экспертизы арбитра Игоря Федотова.
В таблицу не входят ошибки по мелким фолам или первым жёлтым карточкам в матче (показанным или нет). Мы считаем:
- сколько раз арбитры ошибочно назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;
- сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;
- ошибочно засчитали или не засчитали гол;
- ошибочно (или нет) показали вторую жёлтую карточку.
Ошибки прошлых туров
В первом туре грубые ошибки судьи допустили против двух команд. В Грозном не удалили вратаря Шелию в матче со «Спартаком», а в Москве был неверно засчитан гол «Пари НН» в ворота «Локомотива».
Футболисты «Локомотива» и Василий Казарцев
Фото: Дмитрий Голубович/«Чемпионат»
Ошибки прошедшего тура
– Неправильное удаление защитника «Урала» Гогличидзе в матче с «Оренбургом» и неправильно засчитанный третий гол «Оренбурга».
– Три грубых ошибки против «Краснодара»: гол Зобнина нельзя было засчитывать из-за игры рукой Перейры, Соболеву следовало показывать вторую жёлтую карточку за удар локтем защитнику «Краснодара», а Черников не заслуживал удаления в эпизоде с Мозесом.
– В матче «Локо» и «Ростова» судья неверно назначил пенальти в ворота «Локо», а также неправильно удалил Бека-Бека.
– В игре «Химок» и «Пари НН» стоило отменить гол Мирзова из-за положения вне игры. Это не ошибка главного арбитра, а вина его помощника, VAR и AVAR.
Подробнее разбор работы арбитров во втором туре можно почитать здесь
Таблица грубых ошибок судей после двух туров
|Команда
|Ошибки против команды
|Ошибки в пользу команды
|«Краснодар»
|3
|0
|«Урал»
|2
|0
|«Локомотив»
|2
|1
|«Пари Нижний Новгород»
|1
|1
|«Зенит»
|0
|0
|«Торпедо»
|0
|0
|«Динамо»
|0
|0
|«Сочи»
|0
|0
|ЦСКА
|0
|0
|«Ахмат»
|0
|1
|«Химки»
|0
|1
|«Оренбург»
|0
|2
|«Ростов»
|0
|2
|«Спартак»
|1
|3
По версии Экспертно-судейской комиссии РФС в первом туре грубых ошибок со стороны судей допущено не было.
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