Булыкин: если Бека-Бека уйдёт в «Ниццу», можно поаплодировать руководству «Локомотива»

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал новость о том, что полузащитник клуба Алексис Бека-Бека может перейти в «Ниццу». Он отметил, что такой трансфер можно будет считать крайне удачным.
«Если так, то это очень удачное соглашение. Можно поздравить «Локомотив» с тем, что они заработали денег и поправили своё финансовое состояние. Не скажу, что отъезд Бека-Бека — неожиданный. Его продали, или он приостановил бы контракт.
Можно ли за этот трансфер хвалить Цорна? Управленческая деятельность оценивается тем, сколько футболистов заиграло, какое место заняли, насколько удачны трансферы и какой бюджет у клуба в конце сезона. В данном случае можно поаплодировать руководству «Локомотива», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
- 27 июля 2022
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