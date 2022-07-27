Кокорин объяснил, почему «Фиорентина» не включила его в состав на международное турне

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин объяснил, почему он не попал в состав на международное турне.
«Сказали тренироваться тут, потому что пропустил много и пока не готов тренироваться со всеми. У меня всё хорошо. Новости о расторжении контракта в российских СМИ? Я всегда это только в прессе вижу», — цитирует Александра Кокорина «РИА Новости».
Ранее спортивный директор «Фиорентины» Даниэле Праде назвал переход российского нападающего Александра Кокорина в команду в январе 2021 года «своей ошибкой», однако признался, что в клубе готовы дать шанс 31-летнему футболисту.
В 11 матчах за команду Кокорин не отметился результативными действиями, но заработал две жёлтые карточки. Соглашение между сторонами истекает летом 2024 года. Форвард перешёл в состав «Фиорентины» из московского «Спартака».
- 27 июля 2022
-
17:50
-
17:46
-
17:30
-
17:30
-
17:08
-
16:53
-
16:50
-
16:46
-
16:38
-
16:24
-
16:22
-
16:20
-
16:18
-
16:13
-
16:11
-
16:06
-
16:00
-
15:59
-
15:55
-
15:50
-
15:49
-
15:26
-
15:25
-
15:12
-
15:10
-
14:50
-
14:41
-
14:40
-
14:29
-
14:22
-
14:11
-
14:10
-
14:10
-
14:00
-
13:58