Поль Погба отказывается от операции после травмы колена
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Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба не хочет делать операцию на правом колене, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Напомним, ранее Погба получил повреждение на тренировке туринской команды. В ходе обследования у французского футболиста была диагностирована травма мениска.
По информации источника, Погба отказался от хирургического вмешательства и консультируется по поводу других методов лечения. В ближайшее время полузащитник пройдёт ряд дополнительных медицинских тестов.
Погба вернулся в «Ювентус» этим летом. Ранее француз уже выступал за туринский клуб. Француз был игроком туринского клуба с 2012 по 2016 год. За всё время в «Ювентусе» Погба сыграл в 177 матчах, забил 34 гола и отдал 40 результативных передач.
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