Поль Погба отказывается от операции после травмы колена

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба не хочет делать операцию на правом колене, сообщает La Gazzetta dello Sport.



Напомним, ранее Погба получил повреждение на тренировке туринской команды. В ходе обследования у французского футболиста была диагностирована травма мениска.



По информации источника, Погба отказался от хирургического вмешательства и консультируется по поводу других методов лечения. В ближайшее время полузащитник пройдёт ряд дополнительных медицинских тестов.



Погба вернулся в «Ювентус» этим летом. Ранее француз уже выступал за туринский клуб. Француз был игроком туринского клуба с 2012 по 2016 год. За всё время в «Ювентусе» Погба сыграл в 177 матчах, забил 34 гола и отдал 40 результативных передач.

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