РПЛ во второй раз обновила таблицу после 2-го тура. «Сочи» и «Оренбург» поменяли местами

Российская Премьер-Лига (РПЛ) в телеграм-канале опубликовала обновлённую турнирную таблицу по итогам двух туров. В изменённой версии «Сочи» и «Оренбург» поменяли местами.



Теперь подопечные Александра Точилина опустились на девятое место, а команда Марцела Лички поднялась на восьмую строчку.

Напомним, вчера пресс-служба первенства опубликовала первую обновлённую турнирную таблицу по итогам двух туров. «Динамо», набравшее четыре очка, поставлено на второе место, выше, чем «Химки», «Зенит», «Спартак» и «Ахмат», из-за лучшей разницы забитых и пропущенных мячей.

В случае равенства очков у двух и более команд места команд в таблице чемпионата определяются по результатам игр между собой. Если пункт «по результатам очных матчей» не действует, так как все команды, набравшее одинаковое количество очков, не провели между собой игр, тогда позиция в таблице должна определяться по количеству побед или разнице мячей.