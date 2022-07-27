Источник: Лаксальт получил предложения от иностранных клубов, но решил остаться в «Динамо»
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Защитник «Динамо» Диего Лаксальт получил предложения от нескольких иностранных клубов. Тем не менее уругваец не планирует уходить из московского клуба, сообщает Sport24 со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
«Диего и его семья чувствуют себя очень комфортно в Москве. Он на самом деле всем доволен, и у него сейчас нет мыслей о том, чтобы покинуть Россию. Уругваец сожалеет, что «Динамо» покинули его друзья, но надеется, что в команду придёт усиление, чтобы бороться за высокие места», — сказал собеседник.
В настоящее время 29-летний уругваец восстанавливается после травмы. В нынешнем сезоне он ещё не сыграл ни в одном матче. Ожидается, что Лаксальт уже в ближайшее время сможет выйти на поле.
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