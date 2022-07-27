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Мостовой: Черышев точно помог бы «Спартаку». Основная задача — отобрать очки у «Зенита»

Мостовой: Черышев точно помог бы «Спартаку». Основная задача — отобрать очки у «Зенита»
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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал информацию о том, что «Спартаку» предлагали подписать полузащитника Дениса Черышева.

«Спартаку» Черышев не помешал бы однозначно. Со своим опытом и мастерством он точно помог бы красно-белым. Да, еврокубков нет, ничего нет, но основной конкурент – это «Зенит», а задача – как-нибудь у них отобрать очки, чтобы команда Семака преждевременно не стала чемпионом. Основная задача сейчас в этом.

Но тут другой вопрос: а нужно ли Денису возвращаться в Россию? Думаю, что он попытается остаться в Испании, ведь там семья и там он провёл всё время. Поэтому, думаю, для него всё-таки приоритет Испания», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

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