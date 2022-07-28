Хайкин прокомментировал победу «Будё-Глимт» 8:0 в матче квалификации ЛЧ

Российский голкипер норвежского клуба «Будё-Глимт» Никита Хайкин прокомментировал выход команды в третий раунд квалификации Лиги чемпионов. «Будё-Глимт» в ответном матче второго раунда разгромил «Линфилд» (Северная Ирландия) со счётом 8:0. Первый матч команд закончился победой «Линфилда» с минимальным счётом.



«Перед ответным матчем чувствовал, что мы выиграем с нужным счётом, но точно не с таким! Поражение в Белфасте было скорее случайным — мы полностью контролировали игру, но в футболе не прощают ошибок. Вчера на теории тренер сказал, чтобы мы не оглядывались на результат первого матча и просто показали свой футбол — тот, благодаря которому мы играем на высоком уровне.



Еврокубковая осень? Я рад, что мы снова гарантированно сыграем на групповом этапе еврокубка. Под каким названием он будет для «Будё-Глимт» — зависит полностью от нас, мы будем бороться до конца, чтобы пройти дальше именно в Лиге чемпионов», — передаёт слова Хайкина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.