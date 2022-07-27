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«Будё-Глимт» с Хайкиным в воротах со счётом 8:0 разгромил «Линфилд» в Лиге чемпионов

«Будё-Глимт» с Хайкиным в воротах со счётом 8:0 разгромил «Линфилд» в Лиге чемпионов
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Сегодня, 27 июля, состоялся ответный матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором встречались норвежский «Будё-Глимт» и ирландский «Линфилд». Команды играли на стадионе «Аспмюра» в Будё (Норвегия), финальный свисток арбитра зафиксировал разгромную победу хозяев со счётом 8:0.

Голами в составе скандинавов отметились Уго Ветлесен, Виктор Бонифасе, Амаль Пеллегрино, оформивший дубль, Ульрик Салтнес, Рунар Эспейор, отличившийся дважды, и Альфонс Сампстед. На 21-й минуте полузащитник ирландского клуба Кирк Миллар получил красную карточку.

Благодаря сегодняшней победе норвежцы прошли в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов. При этом первый матч противостояния норвежцы проиграли. Стоит отметить, что ворота норвежского клуба защищал российский голкипер Никита Хайкин.

Лига чемпионов. 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
27 июля 2022, среда. 19:00 МСК
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
Окончен
8 : 0
Линфилд
Белфаст, Северная Ирландия
1:0 Ветлесен – 7'   2:0 Бонифасе – 21' (пен)   3:0 Пеллегрино – 23'   4:0 Салтнес – 29'   5:0 Эспейор – 52'   6:0 Пеллегрино – 54' (пен)   7:0 Сампстед – 73'   8:0 Эспейор – 88'
Удаления: нет / Миллар – 21'
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