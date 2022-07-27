«Будё-Глимт» с Хайкиным в воротах со счётом 8:0 разгромил «Линфилд» в Лиге чемпионов

Сегодня, 27 июля, состоялся ответный матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором встречались норвежский «Будё-Глимт» и ирландский «Линфилд». Команды играли на стадионе «Аспмюра» в Будё (Норвегия), финальный свисток арбитра зафиксировал разгромную победу хозяев со счётом 8:0.

Голами в составе скандинавов отметились Уго Ветлесен, Виктор Бонифасе, Амаль Пеллегрино, оформивший дубль, Ульрик Салтнес, Рунар Эспейор, отличившийся дважды, и Альфонс Сампстед. На 21-й минуте полузащитник ирландского клуба Кирк Миллар получил красную карточку.

Благодаря сегодняшней победе норвежцы прошли в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов. При этом первый матч противостояния норвежцы проиграли. Стоит отметить, что ворота норвежского клуба защищал российский голкипер Никита Хайкин.