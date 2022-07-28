Поль Погба может пропустить ЧМ-2022

Нападающий «Ювентуса» и национальной команды Франции Поль Погба может пропустить чемпионат мира в Катаре, сообщает Football Italia.

По данным источника, Погба проведёт консультацию со специалистом, чтобы принять решение о лечении травмы колена, поскольку опасается, что может быть вынужден пропустить чемпионат мира 2022 года с Францией.

Игроку диагностировали повреждение латерального мениска в правом колене после растяжения связок на тренировке в Лос-Анджелесе на прошлой неделе. Ожидалось, что ему сделают операцию в США, но вместо этого в среду он вылетел обратно в Италию.

Это связано с тем, что есть два возможных подхода к этой травме, и один из них может привести к тому, что он пропустит чемпионат мира 2022 года в Катаре. Одним из вариантов будет удаление части мениска, что выведет Погба из строя на 40-60 дней. Однако обычно считается, что это больше подходит для молодых игроков, так как может повлиять на подвижность колена.

Другим вариантом является наложение швов на повреждение, но это может потребовать от игрока отстранения на четыре-пять месяцев, из-за чего он будет вынужден пропустить ЧМ-2022.

Погба вернулся в «Ювентус» этим летом. Ранее француз уже выступал за туринский клуб. Напомним, мундиаль в Катаре пройдёт с 21 ноября по 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции.