Экс-форвард «Реала» Морьентес назвал странным возможный переход Роналду в «Атлетико»

Бывший нападающий мадридского «Реала» Фернандо Морьентес высказался о потенциальном трансфере португальца Криштиану Роналду из «Манчестер Юнайтед» в «Атлетико».
«Переход Роналду в «Атлетико» мне представляется очень странным, но всё может быть. Во всяком случае, мне бы хотелось, чтобы Криштиану вернулся в чемпионат Испании. В конце концов, когда футболист покидает Ла Лигу, он понимает, что это лучший турнир, и хочет вернуться. Повторюсь, увидеть Роналду в футболке мадридского «Атлетико» будет довольно странно. Однако сейчас, являясь послом Ла Лиги, я беспристрастно могу сказать: если Криштиану приедет, ему будут рады», – приводит слова Морьентеса AS.
Морьентес выступал за «Реал» с 1997 по 2005 годы, проведя 272 матча во всех турнирах и забив 100 мячей. Он дважды выиграл с командой чемпионат Испании (2001, 2003) и трижды – Лигу чемпионов (1998, 2000, 2002).
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