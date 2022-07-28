Леманн снёс бензопилой балки соседского гаража, который загораживал ему вид на озеро

Бывший вратарь сборной Германии Йенс Леманн стал фигурантом скандального нападения с бензопилой на чужое имущество, сообщает The Sun.

52-летний бывший голкипер пошёл к соседу с бензопилой и перерезал балки крыши гаража. Он был недоволен тем, что новый гараж закрывает ему вид на потрясающее озеро Штарнберг. При этом утверждается, что Леманн пытался отключить камеру наблюдения, чтобы остаться незамеченным. Йенс считает, что этот гараж был построен вовсе на его территории. Он владеет этим участков уже почти 15 лет, с тех пор как приобрёл его за € 4,5 млн, когда выступал за лондонский «Арсенал».

Отмечается, что впоследствии на территорию была вызвана полиция, и в настоящее время они расследуют, несёт ли бывший игрок сборной Германии ответственность за три других случая вандализма на сумму более € 10 тыс.

Вратарь попал стеклянной бутылкой в голову соперника.