Экс-полузащитник «Зенита» Могилевец продолжит карьеру в узбекском «Бунёдкоре»

Полузащитник Павел Могилевец подпишет контракт с узбекским «Бунёдкором». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Игрок уже прибыл в Ташкент для подписания контракта.



Напомним, в декабре «Нижний Новгород» покинули вратарь Андрей Синицын, полузащитники Павел Могилевец и Петрюс Бумаль Майега, а также нападающий Артём Галаджан. После этого Могилевец находился в статусе свободного агента, не выступал за профессиональные команды.



Могилевец является воспитанником «Зенита», которому принадлежал с 2013 по 2016 год. Также за свою карьеру 27-летний футболист успел поиграть за «Ростов» и «Рубин». С 2014 года Павел также успел провести четыре матча за сборную России. Последним клубом футболиста стал «Нижний Новгород».