Кузнецов: плохо, что Мендес приехал в ЦСКА, а российские клубы не выступают в еврокубках
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Дмитрий Кузнецов, бывший футболист московского ЦСКА и нынешний главный тренер команды 2DROTS, прокомментировал переход в московский клуб чилийского полузащитника Виктора Фелипе Мендеса.
«Виктор Мендес — молодой игрок. То, что он выступает за сборную Чили, — это говорит об уровне игрока. Перспективный, раз в таком возрасте привлекается к сборной. Не зря же за ним следили и в итоге пригласили в ЦСКА.
Плохо, что он приехал, а российские команды не играют в еврокубках. Южноамериканцы техничные, злые и агрессивные футболисты, которые нужны нашему чемпионату. РПЛ нужно добавлять в скорости и агрессии. Думаю, что приобретение должно быть хорошим», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
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