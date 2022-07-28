Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кузнецов: плохо, что Мендес приехал в ЦСКА, а российские клубы не выступают в еврокубках

Кузнецов: плохо, что Мендес приехал в ЦСКА, а российские клубы не выступают в еврокубках
Комментарии

Дмитрий Кузнецов, бывший футболист московского ЦСКА и нынешний главный тренер команды 2DROTS, прокомментировал переход в московский клуб чилийского полузащитника Виктора Фелипе Мендеса.

«Виктор Мендес — молодой игрок. То, что он выступает за сборную Чили, — это говорит об уровне игрока. Перспективный, раз в таком возрасте привлекается к сборной. Не зря же за ним следили и в итоге пригласили в ЦСКА.

Плохо, что он приехал, а российские команды не играют в еврокубках. Южноамериканцы техничные, злые и агрессивные футболисты, которые нужны нашему чемпионату. РПЛ нужно добавлять в скорости и агрессии. Думаю, что приобретение должно быть хорошим», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Новость по теме
Новичок ЦСКА Мендес выбрал игровой номер
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022