Голкипер Кейлор Навас может перебраться в Серию А

Костариканский вратарь Кейлор Навас может покинуть стан французского «ПСЖ». Голкипер не входит в планы клуба, поэтому он склоняется к переходу в другие чемпионаты. Одним из вариантов является продолжение карьеры в итальянской Серии А, сообщает Marca.



Основным претендентом на Наваса является «Наполи». Неаполитанский клуб находится в поисках голкипера после ухода колумбийского игрока Давида Оспины в саудовский «Аль-Наср». Однако проблемой перехода Наваса может стать его высокая заработная плата – € 7 млн в год.



В последний год Навас потерял статус первого номера команды после прихода итальянского вратаря Джанлуиджи Доннаруммы из «Милана». В прошлом сезона костариканец провёл за «ПСЖ» всего 25 матчей, в которых пропустил 24 мяча.