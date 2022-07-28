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Голкипер Кейлор Навас может перебраться в Серию А

Голкипер Кейлор Навас может перебраться в Серию А
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Костариканский вратарь Кейлор Навас может покинуть стан французского «ПСЖ». Голкипер не входит в планы клуба, поэтому он склоняется к переходу в другие чемпионаты. Одним из вариантов является продолжение карьеры в итальянской Серии А, сообщает Marca.

Основным претендентом на Наваса является «Наполи». Неаполитанский клуб находится в поисках голкипера после ухода колумбийского игрока Давида Оспины в саудовский «Аль-Наср». Однако проблемой перехода Наваса может стать его высокая заработная плата – € 7 млн в год.

В последний год Навас потерял статус первого номера команды после прихода итальянского вратаря Джанлуиджи Доннаруммы из «Милана». В прошлом сезона костариканец провёл за «ПСЖ» всего 25 матчей, в которых пропустил 24 мяча.

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