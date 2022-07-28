Определился соперник женского «Локомотива» по финалу международного Кубка РЖД

Казахстанский клуб «БИИК-Шымкент» вышел в финал международного Кубка РЖД. В полуфинале турнира, который проходит в Москве, футболистки из Казахстана обыграли белорусский «Минск» со счётом 2:0. По мячу забили Наджемба и Хайрулина. Оба мяча были забиты ещё в первом тайме.
Теперь в финале турнира «БИИК-Шымкент» встретится с «Локомотивом». Ранее российский клуб в полуфинале разгромил «Црвену Звезду» из Сербии со счётом 6:0. В составе московского клуба отличились Нелли Коровкина, оформившая дубль, Мария Фёдорова, Татьяна Морина, Мария Галай и Кайлан Уильямс. Встреча проходила на «РЖД Арене».
В свою очередь «Минск» теперь сыграет с «Црвеной Звездой» в матче за третье место. Эта встреча состоится в воскресенье, 31 июля. Начало — в 17:00 мск. Финал «Локомотив» — «БИИК-Шымкент» пройдёт 31 июля. Начало — в 14:00 мск.
- 28 июля 2022
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