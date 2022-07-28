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Валерий Непомнящий: Дзюба — один из лучших нападающих России

Валерий Непомнящий: Дзюба — один из лучших нападающих России
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Известный российский тренер Валерий Непомнящий поделился мнением о ситуации, в которой оказался бывший форвард «Зенита» Артём Дзюба. В настоящее время он является свободным агентом. По окончании минувшего сезона у Дзюбы истёк контракт с «Зенитом», после чего он не подписал соглашение ни с одним из клубов.

Ранее сообщалось, что Дзюба может перейти в один из турецких клубов. Но пока он остаётся свободным агентом. Форвард тренируется с «Рубином».

«Я не вижу смысла рассуждать на эту тему, обсуждая обычные слухи. Единственное, что могу сказать: Дзюба – один из лучших нападающих России, но давать советы я ему не буду», — цитирует Непомнящего «РБ Спорт».

Дзюба выступал за «Зенит» с 2015 года. В «Рубине» сразу заявили, что игрок не будет выступать за казанцев.

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