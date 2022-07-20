Магомед Оздоев: мой приоритет — переход в европейский клуб

Бывший полузащитник петербургского «Зенита» Магомед Оздоев рассказал о возможных вариантах продолжения своей карьеры.



«Для меня сейчас приоритет, на данном этапе, переход в европейский клуб. Есть предложения и разговоры, которые я веду без каких-либо посредников и агентов. Потому что они [клубы] понимают и звонят напрямую, где я уже обсуждаю с ними кое-какие детали сам.



Есть предложения от определённых заграничных клубов, из Турции и Европы. Сейчас нахожусь в режиме ожидания, потому что есть много нюансов из-за сложившейся ситуации. Поэтому посмотрим, что из этого выйдет», — приводит слова Оздоева телеграм-канал «Инсайды от Карпа».



Магомед за свою карьеру провёл 313 матчей, в которых забил 22 мяча и отдал 27 результативных передач. Также Оздоев вызывался в сборную Россию, за которую сыграл 35 матчей и забил четыре мяча.