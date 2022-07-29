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«Шахтёр» может подать в суд на «Интернасьонал» из-за перехода бразильского защитника

«Шахтёр» может подать в суд на «Интернасьонал» из-за перехода бразильского защитника
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Украинский футбольный клуб «Шахтёр», до 2022 года проводивший домашние матчи в Киеве, требует немедленного возвращения в расположение команды бразильского защитника Витао, сообщает Globo.

В апреле 2022 года центральный защитник оранжево-чёрных Витао подписал арендное соглашение с бразильским «Интернасьоналом» – оно было рассчитано до конца сезона-2021/22. Однако после этого футболист, используя введённое в этом году право ФИФА, не вернулся в расположение «Шахтёра» и продлил взаимоотношения с бразильским клубом.

По информации Globo, «Шахтёр» вышел на Витао и «Интернасьонал» с требованием немедленного возвращения игрока, настаивая на незаконности приостановки контракта в одностороннем порядке. Издание сообщает, что украинцы угрожают подать в суд, если Витао с 1 августа сыграет за другой клуб. Аналогичная позиция у «Шахтёра» также по другому бразильцу – перешедшему в «Крузейро» Маркиньосу Сиприано, ранее выступавшего в аренде за швейцарский «Сьон».

Напомним, недавно «Шахтёр» подал в Спортивный арбитражный суд (CAS) документы на иск к ФИФА. Претензии клуба связаны именно с правом легионеров приостанавливать контракты с украинскими клубами. Сообщалось, что «Шахтёр» будет требовать € 50 млн компенсации.

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