Валерий Непомнящий высказался о том, какой должна быть трансферная политика ЦСКА

Известный российский тренер Валерий Непомнящий рассказал о своём видении того, какой должна быть трансферная политика московского ЦСКА.

«С одной стороны, конкуренцию внутри российского чемпионата никто не отменял, а у ЦСКА обозначились проблемы: не хватает игроков. С другой стороны, сейчас как никогда возникла ситуация, когда выросла роль тренеров. Возможно создать команду из футболистов, которые у тебя есть. Хотя бывает ситуация, когда у тебя в обойме 12-13 человек, а этого может не хватить. За счёт отечественных игроков у ЦСКА пока не получается.

Ещё я бы хотел обратить внимание на то, что сейчас как никогда появляются условия и шансы для молодых футболистов. Сейчас далеко не все команды укрепляются за счёт иностранцев, поэтому у отечественных игроков появляются возможности. Хочется, чтобы ЦСКА пошёл по этому пути, нашёл молодых футболистов в оборону и рассчитывал на них. Понятно, хочется побороться и за высокие места, но также им не грозит участие в еврокубках.

Вот и получается, с одной стороны, я оцениваю с точки зрения правильности, чтобы команда была конкурентоспособной в чемпионате России, но с другой стороны, хочется видеть отечественных футболистов. Я вроде бы сам себе противоречу, но ситуация такова», — приводит слова Непомнящего «Матч ТВ».

Напомним, накануне ЦСКА объявил о подписании двух легионеров – 22-летнего чилийского полузащитника Виктора Филипе Мендеса и 27-летнего опорного хавбека Саши Зделара.

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