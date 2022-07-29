Глава судей РФС высказался об эпизоде Соболева и Шелии в матче «Ахмат» — «Спартак»

Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев рассказал об обсуждении одного из эпизодов на брифинге судей, организованным московским «Спартаком». На встрече рассматривался инцидент, произошедший в первом туре в игре с «Ахматом» (1:1), когда вратарь Георги Шелия лежа ткнул ногой Александра Соболева, получив за это лишь предупреждение.

«Большинство сложностей от того, что игроки и тренеры не обязаны знать все детали правил. И когда они их не знают, то трактуют моменты эмоционально и всегда в свою пользу. Особенно интересно, что у Соболева и Джикии — в силу разных позиций на поле — и разный подход к эпизодам. Естественно, Джикия выступал за то, чтобы защитники имели больше возможностей в борьбе, в том числе могли помогать руками. У Соболева подход такой, что нападающих в штрафной можно только минимально трогать.

Мы показали много моментов, сравнили их с клипами УЕФА. Мне кажется, получился очень хороший диалог. Игроки поняли, какое количество нюансов арбитр должен учитывать в каждом моменте. И это все за считанные секунды, минуты, когда вмешивается VAR. Рассуждать, разбирать потом легко, но с учетом сжатого времени большинство ошибок абсолютно объяснимы и понятны.

Согласился ли Соболев с решением не удалять Шелию? Это вы лучше спросите у Соболева. Я скажу так: он рьяно не возражал, и мне показалось, что он согласен с решением по жёлтой карточке Шелии. Но возможно у Александра другая позиция. Он совсем очевидно не артикулировал, но при этом точно не возражал против сказанного нами», — приводит слова Каманцева «Матч ТВ».