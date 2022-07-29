Андрей Мостовой: так, как мы играли в первом тайме с «Крыльями», надо действовать всегда

Российский полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировал победу в матче второго тура чемпионата России с «Крыльями Советов» (3:0). В этой встрече Мостовой оформил дубль.
«Считаю, что первый тайм мы круто провели. Доминировали, здорово переключались с атаки на оборону. Когда теряли мяч, сразу старались его отнять. Чувствовалось командное взаимодействие, играть приятно было.
Когда первый тайм закончился, я уже был уверен в нашей победе. Хотя даже при счёте 3:0, если пропускаешь, может появиться нервозность. Хорошо, что удалось сыграть на ноль.
Очень хотелось исправиться после осечки в первом туре. Ну и «Крылья Советов» мы хорошо разобрали, знали, что они умеют играть на контратаках. Думаю, в совокупности разбор соперника и наша злость дали результат. Так, как мы играли в первом тайме, надо действовать всегда», — приводит слова Андрея Мостового официальный сайт «Зенита».
В следующем туре чемпионата России «Зенит» встретится с «Локомотивом». Матч состоится 30 июля в Санкт-Петербурге.
- 29 июля 2022
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