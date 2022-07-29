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Фарерский клуб «КИ Клаксвик» предложил 20 овец за переход Роналду

Фарерский клуб «КИ Клаксвик» предложил 20 овец за переход Роналду
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В футбольном клубе «КИ Клаксвик» с Фарерских островов иронично отреагировали на слухи вокруг возможного ухода португальского нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду из английского клуба.

«Мы предложили 20 наших лучших овец за Роналду. В настоящее время мы ждём ответа от «Юнайтед», – говорится в сообщении клуба, опубликованном в одной из социальных сетей.

Ранее стало известно, что Криштиану Роналду пропустит ближайшую товарищескую игру с «Атлетико» Мадрид (30 июля), но примет участие в матче с «Райо Вальекано» (31 июля), в котором будет больше дублирующий состав манкунианцев.

Напомним, интерес к португальцу приписывают «Атлетико».

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