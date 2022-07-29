«Костяк вообще без опыта игры в РПЛ». В «Факеле» раскрыли, как изменятся зарплаты игроков

В «Факеле» не будут сильно повышать зарплаты игроков после выхода в РПЛ, рассказал генеральный директор клуба Роман Асхабадзе. Ранее он сообщал в интервью «Чемпионату», что зарплата в клубе во время выступления в ФНЛ была в среднем 215 тысяч рублей, а самая большая составляла 500 тысяч со всеми бонусами.



«Увеличение зарплат по сравнению с ФНЛ будет небольшое. Наш костяк игроков вообще без опыта игры в РПЛ – мы дали ребятам возможность доказать свою состоятельность, потому что это они это заслужили. Мы изначально обговаривали, что наши возможности останутся скромными. Одно дело, когда ты обещаешь, что в РПЛ у вас будут миллионы, но мы на берегу сказали, что увеличения будут минимальными. Деньги надо зарабатывать не только за счёт зарплаты, но и за счёт бонусов за победы – тут мы готовы выделить небольшой пул для выплат за результат», – сказал Асхабадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.