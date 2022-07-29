Чемпионат России по футболу сезона-2022/2023: расписание матчей 3-го тура

Сегодня, 29 июля, матчем в Екатеринбурге между «Уралом» и «Краснодаром» стартует 3-й тур Российской Премьер-Лиги (РПЛ) сезона-2022/2023.

Полное расписание 3-го тура РПЛ сезона-2022/2023:

Пятница, 29 июля

«Урал» — «Краснодар» («Екатеринбург Арена», Екатеринбург. 18:00 мск).

Суббота, 30 июля

«Факел» — «Динамо» («Центральный стадион профсоюзов», Воронеж. 15:00 мск).

«Зенит» — «Локомотив» («Газпром Арена», Санкт-Петербург. 17:30 мск).

«Сочи» — «Ахмат» («Фишт», Сочи. 20:00 мск).

Воскресенье, 31 июля

«Пари НН» — ЦСКА («Нижний Новгород», Нижний Новгород. 15:00 мск).

«Спартак» — «Оренбург» («Открытие Банк Арена», Москва. 17:30 мск).

«Крылья Советов» — «Торпедо» («Солидарность Арена», Самара. 17:30 мск).

«Ростов» — «Химки» («Ростов Арена», Ростов-на-Дону. 20:00 мск).