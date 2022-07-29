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«Уотфорд» подписал Марио Гаспара. Игрок провёл 15 лет в «Вильярреале»

«Уотфорд» подписал Марио Гаспара. Игрок провёл 15 лет в «Вильярреале»
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31-летний испанский защитник Марио Гаспар пополнил состав английского «Уотфорда», сообщает официальный сайт команды.

Футболист присоединился к клубу в качестве свободного агента. Ранее было объявлено, что он покинул испанскую команду «Вильярреал», где провёл 15 лет.

О длительности контракта Гаспара с «шершнями» пока не сообщалось.

«Уотфорд» занял 19-е место в прошлом сезоне АПЛ и вылетел в Чемпионшип. Новый чемпионат начнётся для команды в понедельник, 1 августа, встречей с «Шеффилд Юнайтед».

Гаспар провёл 424 игры за «Вильярреал», забив 11 голов и сделав 23 результативные передачи. По количеству матчей за команду он уступает только Ману Тригеросу и Бруно Сориано — у них по 425 игр за «жёлтую субмарину».

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