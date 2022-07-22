Полузащитник «Уотфорда» жёстко раскритиковал своих партнёров и Клаудио Раньери

Полузащитник «Уотфорда» Дэн Гослинг обрушился с яростной критикой на отношение к рабочему процессу своих партнёров по команде и на культуру внутри коллектива, созданную бывшим главным тренером «шершней» Клаудио Раньери.
«У нас были игроки, которые приходили на тренировки и говорили, что с них хватит. Команда была в упадке, и у нас были игроки, которые знали, что уйдут. Они говорили: «Ну, я сыграл 20 игр, команда на спаде, я закончил, и кто-то другой может попробовать».
Я думаю, что такое отношение — это позор. В прошлом сезоне здесь было много позорного, и это в конечном итоге стало причиной наших неудач.
Возможно, некоторые игроки не всегда показывали тот уровень игры, на который они способны, но именно отношение отдельных людей стало причиной нашего провала. Атмосфера в раздевалке была худшей из всех, которые я когда-либо видел.
То время с Раньери было просто очень неприятным. Тренировки, которые мы проводили, культура, которую он создал, персонал, который пришёл с ним — всё это было просто жалким.
Я давно в футболе, как и несколько ребят из команды, и это время было настолько плохим, насколько это вообще возможно», — приводит слова Гослинга The Telegraph, ссылаясь на Watford Observer.
Напомним, в прошлом сезоне английской Премьер-лиги «Уотфорд» с 23 очками занял 19-ю строчку в таблице и вылетел в Чемпионшип.
- 22 июля 2022
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