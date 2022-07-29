Стало известно, сколько английские футболистки заработают в случае победы на Евро-2022
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Представительницы сборной Англии могут получить бонус в размере £ 55 000 (около € 65 000), если сумеют обыграть немок в финале чемпионата Европы по футболу. Общий объём призовых некоторых лидеров «львиц» может достичь £ 72 000 (около € 82 000), сообщает издание Daily Star.
Несмотря на щедрые для женского футбола выплаты, главный тренер англичанок Сарине Вигман в данный момент сконцентрирована только на матче. «Мы хотим вдохновить нацию. Надеемся, что все настолько будут гордиться нами, что намного больше мальчиков и девочек начнут играть в футбол», — сказала Вигман перед игрой.
Напомним, что финальная встреча между сборными Англии и Германии состоится 31 июля в 19:00 мск в Лондоне на стадионе «Уэмбли».
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