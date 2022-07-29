Канцлер Германии Шольц поддержит женскую команду в финале Евро с Англией на «Уэмбли»

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что поддержит женскую сборную страны по футболу в матче финала чемпионата Европы с Англией на стадионе «Уэмбли».

«Увидеть победу вживую? Это было бы большим достижением для нас. Я с нетерпением жду возможности поехать в Лондон и поддержать немецкую команду в финале против хозяек турнира сборной Англии на «Уэмбли», — написал Шольц в „Твиттере“.

Женская Сборная Германии по футболу — восьмикратные чемпионки Европы, двукратные победители чемпионата мира, чемпионки Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро (2016) и трёхкратные бронзовые призеры (2000, 2004, 2008).

Матч Англия — Германия в рамках финала женского чемпионата Европы состоится 31 июля. Начало встречи: 19:00 мск.