Канцлер Германии Шольц поддержит женскую команду в финале Евро с Англией на «Уэмбли»
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Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что поддержит женскую сборную страны по футболу в матче финала чемпионата Европы с Англией на стадионе «Уэмбли».
«Увидеть победу вживую? Это было бы большим достижением для нас. Я с нетерпением жду возможности поехать в Лондон и поддержать немецкую команду в финале против хозяек турнира сборной Англии на «Уэмбли», — написал Шольц в „Твиттере“.
Женская Сборная Германии по футболу — восьмикратные чемпионки Европы, двукратные победители чемпионата мира, чемпионки Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро (2016) и трёхкратные бронзовые призеры (2000, 2004, 2008).
Матч Англия — Германия в рамках финала женского чемпионата Европы состоится 31 июля. Начало встречи: 19:00 мск.
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