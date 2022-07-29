Ригони стал одноклубником Дриусси в команде MLS

Аргентинский полузащитник Эмилиано Ригони, ранее выступавший за санкт-петербургский «Зенит», стал одноклубником другого аргентинца, игравшего за сине-бело-голубых, нападающего Себастьяна Дриусси. Ригони подписал контракт с клубом «Остин» из МЛС, о чём сообщается на сайте команды.

«Остин» представляет одноимённый город, находящийся в американском штате Техас. Клуб сейчас занимает ворое место в Западной конференции МЛС.

29-летний Ригони перешёл в «Остин» из бразильского «Сан-Паулу». По данным портала Transfermarkt, сумма сделки составила € 3,64 млн.

Контракт подписан до конца сезона-2024 с опцией продления на два года.

В «Зенит» Ригони перешёл летом 2017 года из аргентинского «Индепендьенте» за € 9 млн и после аренд в итальянские «Аталанту» и «Сампдорию» окончательно покинул клуб осенью 2020 года, перейдя в испанский «Эльче» за € 100 тыс.

Себастьян Дриусси выступал за сине-бело-голубых с 2017 по 2021 год.