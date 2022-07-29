Пиццерию Domino's переименуют до финала ЧЕ в честь Люси Бронз, работавшей там шеф-поваром

Одно из заведений сети пиццерий Domino’s в английском Лидсе изменило своё название на Lucy's в честь правой защитницы сборной Англии и «Барселоны» Люси Бронз, которая работала там шеф-поваром в начале прошлого десятилетия. Одновременно с работой в пиццерии 30-летняя футболистка получала степень в области спортивных исследований в Университете Лидса Беккета. Об этом сообщает Daily Star.

По сведениям источника, ресторан изменил название в честь выхода сборной Англии в финал женского чемпионата Европы по футболу и оно будет действовать до конца турнира (31 июля). Также курьеры ресторана стали использовать вместо белых шлемов бронзовые в честь фамилии футболистки.

Напомним, в финале женского чемпионата Европы сборная Англии на «Уэмбли» сыграет со сборной Германии.