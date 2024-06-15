Шалимов рассказал, какой аспект игры нужно улучшить Сафонову, чтобы стать основным в «ПСЖ»

Российский тренер Игорь Шалимов выразил мнение, что голкиперу Матвею Сафонову необходимо улучшить игру ногами, если он хочет бороться с Джанлуиджи Доннаруммой за место в стартовом составе «ПСЖ».

«Если Сафонов хочет завоевать место в стартовом составе, то ему нужно поправлять игру ногами. Они с Доннаруммой одинаковые, ошибиться может и тот, и другой. Мне кажется, что основная конкуренция между голкиперами будет именно в этом моменте», — сказал Шалимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

14 июня 2024 года «ПСЖ» объявил о переходе российского вратаря Матвея Сафонова из «Краснодара». Контракт между игроком и клубом из Франции рассчитан до июня 2029 года.

Напомним, 25-летний Сафонов является воспитанником «быков». В минувшем сезоне голкипер провёл в составе «Краснодара» 30 матчей, в которых пропустил 27 мячей и 11 встреч сыграл «на ноль». Ориентировочная стоимость российского вратаря, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн.