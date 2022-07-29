Рио Фердинанд и его супруга потеряли нерожденного ребенка

Бывший защитник сборной Англии Рио Фердинанд и его супруга Кейт Фердинанд потеряли ребёнка на 12-й недели беременности девушки. Девушке пришлось сделать операцию.

«На сканировании, которое прошло на 12-й неделе, у нашего ребёнка не было сердцебиения и мне пришлось провести операцию. Мы строили планы в связи со скорым пополнением в семье, но сейчас убиты горем. Благодарю всех за поддержку», — написала Кейт Фердинанд в соцсетях.

Карьера 43-летнего Фердинанда длилась с 1995 по 2015 год. За это время он сменил пять команд, включая «Манчестер Юнайтед», где он провёл 12 лет. За свою клубную карьеру Рио выиграл 15 трофеев.

В 1997 Фердинанд дебютировал за сборную Англии, в составе которой трижды участвовал на чемпионатах мира.