Рио Фердинанд и его супруга потеряли нерожденного ребенка
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Бывший защитник сборной Англии Рио Фердинанд и его супруга Кейт Фердинанд потеряли ребёнка на 12-й недели беременности девушки. Девушке пришлось сделать операцию.
«На сканировании, которое прошло на 12-й неделе, у нашего ребёнка не было сердцебиения и мне пришлось провести операцию. Мы строили планы в связи со скорым пополнением в семье, но сейчас убиты горем. Благодарю всех за поддержку», — написала Кейт Фердинанд в соцсетях.
Карьера 43-летнего Фердинанда длилась с 1995 по 2015 год. За это время он сменил пять команд, включая «Манчестер Юнайтед», где он провёл 12 лет. За свою клубную карьеру Рио выиграл 15 трофеев.
В 1997 Фердинанд дебютировал за сборную Англии, в составе которой трижды участвовал на чемпионатах мира.
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