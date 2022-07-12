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Фердинанд — о победе женской сборной Англии со счётом 8:0: бьют рекорды ради развлечения

Фердинанд — о победе женской сборной Англии со счётом 8:0: бьют рекорды ради развлечения
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Бывший защитник сборной Англии Рио Фердинанд прокомментировал победу англичанок в матче чемпионата Европы 2022 года среди женщин с национальной командой Норвегии со счётом 8:0.

«Выступление женской сборной Англии сегодня… Они бьют рекорды ради развлечения», — написал Фердинанд в своём «твиттере».

Напомним, Англия стала первой сборной в истории, забившей восемь голов в одном матче женского чемпионата Европы. Также в матче с Норвегией сборная Англии установила рекорд по наибольшему преимуществу после первого тайма в истории женских Евро (6:0).

Данная победа стала для англичанок 16-й подряд под руководством тренера Сарины Вигман игрой без поражений. Общая разница голов за последние 16 матчей – 93:3.

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