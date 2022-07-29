Малком: Дзюба — очень хороший и душевный человек

Бразильский нападающий санкт-петербургского «Зенита» Малком рассказал, какое впечатление о себе оставил форвард Артём Дзюба.
«Теперь за помощь новичкам в раздевалке отвечаем мы. Но, пользуясь случаем, хотел бы передать Артему огромный привет. И сказать, что он замечательный. Очень хороший и душевный человек. Не только на поле, но и за его пределами. В своё время Дзюба очень мне помог, когда я только пришёл в команду. Это было очень классно с его стороны. Поэтому хочу пожелать ему удачи во всем. И надеюсь, мы скоро увидимся», — сказал Малком в интервью «Матч ТВ».
Напомним, 33-летний Дзюба сейчас находится в статусе свободного агента и пока не нашёл себе новую команду.
25-летний Малком продлил контракт с «Зенитом» до конца сезона-2026/27.Вместе с петербуржцами бразилец трижды выигрывал РПЛ.
Одноклубники Малкома Клаудиньо и Вендел также продлили контракт с командой на пять лет.
- 30 июля 2022
-
00:41
-
00:15
-
00:11
-
00:05
- 29 июля 2022
-
23:51
-
23:33
-
23:25
-
23:25
-
23:15
-
23:10
-
23:06
-
23:04
-
22:57
-
22:47
-
22:45
-
22:38
-
22:31
-
22:25
-
22:11
-
22:09
-
21:58
-
21:55
-
21:51
-
21:46
-
21:33
-
21:32
-
21:23
-
21:16
-
21:00
-
20:59
-
20:57
-
20:50
-
20:44
-
20:29
-
20:25