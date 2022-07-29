Малком: Дзюба — очень хороший и душевный человек

Бразильский нападающий санкт-петербургского «Зенита» Малком рассказал, какое впечатление о себе оставил форвард Артём Дзюба.

«Теперь за помощь новичкам в раздевалке отвечаем мы. Но, пользуясь случаем, хотел бы передать Артему огромный привет. И сказать, что он замечательный. Очень хороший и душевный человек. Не только на поле, но и за его пределами. В своё время Дзюба очень мне помог, когда я только пришёл в команду. Это было очень классно с его стороны. Поэтому хочу пожелать ему удачи во всем. И надеюсь, мы скоро увидимся», — сказал Малком в интервью «Матч ТВ».

Напомним, 33-летний Дзюба сейчас находится в статусе свободного агента и пока не нашёл себе новую команду.

25-летний Малком продлил контракт с «Зенитом» до конца сезона-2026/27.Вместе с петербуржцами бразилец трижды выигрывал РПЛ.

Одноклубники Малкома Клаудиньо и Вендел также продлили контракт с командой на пять лет.