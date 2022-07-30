Лапорта ответил на вопрос о возможности трансфера Роналду в «Барселону»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал слухи о том, что в это межсезонье представители Криштиану Роналду вели с каталонским клубом диалог о потенциальном переходе португальца.



«Правда ли, что нам предлагали Роналду? Такие истории – не редкость в летнее межсезонье. Но правда заключается в том, что мы хотели Левандовски. У нас с Жорже Мендешем очень хорошие отношения. Я знаю его давно, он один из лучших футбольных агентов и знает, как делать свою работу. В данном случае мы сфокусировались на Левандовски, осознавая, что он имеет определяющее значение для нашего успеха. Наши переговоры с «Баварией» были реальностью. А другая тема, о которой вы спросили, является лишь маленькой частью футбола. Красивая история, но о таких всегда много противоречивых новостей. Думали ли мы когда-либо о Роналду? У нас есть Левандовски. Он был нашей главной целью, и я предпочту не комментировать дальше. Роналду – большой профессионал, и он всё ещё в хорошей форме. Уверен, у него много вариантов, но он по-прежнему футболист «Манчестер Юнайтед», клуба, который я очень уважаю. Будущее Роналду меня не касается – это дело «МЮ» и Криштиану», – цитирует Лапорту CBS Sports.



Контракт 37-летнего Криштиану Роналду с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до 30 июня 2023 года. Он вернулся в Манчестер летом 2022-го, перейдя из «Ювентуса». В прошлом сезоне на счету португальца 38 игр за манкунианцев и 24 гола.

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