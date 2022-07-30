Килиан Мбаппе не попал в заявку «ПСЖ» на матч за Суперкубок Франции

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе не попал в заявку французского клуба на матч за Суперкубок Франции с «Нантом».
В заявку «ПСЖ» вошли 22 игрока.
Напомним, матч за Суперкубок Франции между «ПСЖ» и «Нантом» состоится 31 июля в Тель-Авиве (Израиль) на стадионе «Блюмфильд».
«ПСЖ» по итогам прошлого сезона выиграл чемпионат Франции. «Нант», в свою очередь, стал победителем Кубка страны, обыграв в решающем матче турнира «Ниццу».
В мае Мбаппе принял решение продлить контракт с «ПСЖ». Ранее сообщалось, что он был близок к переходу в «Реал». Новое контрактное соглашение французского нападающего с парижанами рассчитано до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 160 млн.
В прошлом сезоне Мбаппе принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 38 голов и сделал 26 результативных передач.
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