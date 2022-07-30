Тарханов: пока рано говорить, что «Урал» — главный претендент на вылет

Бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов считает, что пока рано говорить, что клуб из Екатеринбурга считается главным претендентом на вылет из Российской Премьер-Лиги.
«Урал» имел преимущество и создал достаточно моментов, у «Краснодара» было меньше моментов, но они реализовали два пенальти. Временами уральцы играют неплохо, иногда не всё получается, в обороне проблемы — за три игры пропустили восемь мячей. Солидности в атаке также нет. Каштанов, забивший гол, неплох, ещё имел моменты. Пока рано говорить, что «Урал» — главный претендент на вылет. Прошло всего три тура», — приводит слова Тарханова «Матч ТВ».
«Урал» после трёх проведённых матчей в новом сезоне остаётся на последнем месте в турнирной таблице. В следующем туре команда из Екатеринбурга дома встретится со «Спартаком».
- 30 июля 2022
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