Тарханов: пока рано говорить, что «Урал» — главный претендент на вылет

Бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов считает, что пока рано говорить, что клуб из Екатеринбурга считается главным претендентом на вылет из Российской Премьер-Лиги.



«Урал» имел преимущество и создал достаточно моментов, у «Краснодара» было меньше моментов, но они реализовали два пенальти. Временами уральцы играют неплохо, иногда не всё получается, в обороне проблемы — за три игры пропустили восемь мячей. Солидности в атаке также нет. Каштанов, забивший гол, неплох, ещё имел моменты. Пока рано говорить, что «Урал» — главный претендент на вылет. Прошло всего три тура», — приводит слова Тарханова «Матч ТВ».

«Урал» после трёх проведённых матчей в новом сезоне остаётся на последнем месте в турнирной таблице. В следующем туре команда из Екатеринбурга дома встретится со «Спартаком».