Керимов: Пирло может найти подход к Оздоеву. Увидеть то, что никто из тренеров не видел

Эксперт по турецкому футболу Эльвин Керимов поделился ожиданиями от работы экс-футболиста «Зенита» Магомеда Оздоева под руководством главного тренера клуба «Фатих Карагюмрюк» Андреа Пирло.

«Он делает ставку на агрессивный прессинг, контрпрессинг, высокое давление, высокий возврат владения мячом. Пирло – это тренер, который делает ставку на контроль мяча, доминирование. Он очень хочет играть в привлекательный футбол. «Ювентус» при нём это и пытался делать. По философии этот тренер точно подходит «Фатих Карагюмрюк», потому что в прошлом сезоне в клубе работал Франческо Фариоли, который пытался делать то же самое.



Понятно, что Пирло как главный тренер может раскрывать не только игроков своего амплуа, но Андреа был уникальным полузащитником по своим качествам. Он в состоянии объяснить и найти такой подход к Оздоеву, который позволит раскрыть его новые стороны, увидеть то, что никто из тренеров не видел. Для игрока позиции Оздоева поработать с Пирло – большая удача. Думаю, что таких шансов даётся не много», — сказал Керимов в эксклюзивном интервью Андрею Ирха.