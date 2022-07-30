Абаскаль: с уважением отношусь к работе судей. Жалобы на них — пустая трата времени

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль поделился мнением о судействе в Российской Премьер-Лиге. Он отметил, что не намерен тратить время на жалобы в сторону арбитров, поскольку считает это пустой тратой времени.



«Я с уважением отношусь к работе судей. Задача команд — набирать очки, а арбитров — верно оценивать все эпизоды на поле. Все мы можем ошибаться, но важно прогрессировать и расти. Когда я работал в Греции, там на принципиальные матчи часто приглашали иностранных судей. Но мне кажется, что правильнее доверять своим арбитрам. Только так они смогут совершенствоваться. Что же касается жалоб на судейство, то лично я считаю это пустой тратой времени. Разумеется, клуб должен вести диалог с федерацией на эту тему, ведь нужно понимать, как сегодня трактуются те или иные эпизоды.



Но тренеру или игрокам говорить об этом после матчей, на мой взгляд, бесполезно. Эту энергию правильнее тратить на то, чтобы лучше играть и не зависеть в итоге от судейских решений», — цитирует Абаскаля пресс-служба «Спартака».

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