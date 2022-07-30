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«Факел» — «Динамо». Платная прямая трансляция
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Колыванов — о матче «Динамо»: «Факел» может преподнести сюрприз. У них дружная команда

Колыванов — о матче «Динамо»: «Факел» может преподнести сюрприз. У них дружная команда
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Бывший футболист московского «Динамо» Игорь Колыванов поделился ожиданиями от матча третьего тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с воронежским «Факелом». Игра состоится сегодня, 30 июля.

«Динамо» является фаворитом. Да, в обороне и полузащите проблемы, но в нападении есть люди, которые могут решить исход одним ударом. «Факел» может преподнести сюрприз. Тем более сегодня первый домашний матч у них, придёт огромная плеяда болельщиков, которая будет неистово болеть. У «Факела» дружная команда, чем-то они напоминают «Крылья Советов» прошлого года. Ажиотаж огромный. При своих болельщиках всё может произойти. Интересный матч получится», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

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