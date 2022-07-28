«Факел» — «Динамо». Не этого воронежцы ждали 21 год

Смолов и Захарян испортят «Факелу» настроение в первой домашней игре в РПЛ за долгое время.

30 июля состоится матч 3-го тура чемпионата России «Факел» — «Динамо». Начало – в 15:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они выделяют в качестве фаворита «Динамо»: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.88. Успех воронежцев оценивается в 4.10. На ничью дают коэффициент 3.65.

Опубликована фотография расписки Федуна Газизову.

Коэффициенты букмекеров на матч 3-го РПЛ «Факел» — «Динамо» 30 июля 2022 года

Букмекеры предполагают, что игра 3-го тура чемпионата России «Факел» — «Динамо» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.88, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.93. Если забьёт «Факел», сыграет коэффициент 1.46. Гол «Динамо» доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.18. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.78.

Анализ и прогноз на матч 3-го тура чемпионата России «Факел» — «Динамо» (30.07.2022)

Болельщики воронежского «Факела» за 20 минут смели из касс «Центрального стадиона профсоюзов» все билеты на первую домашнюю встречу команды в Российской Премьер-Лиге сезона-2022/2023. У такого бешеного ажиотажа есть веская причина — 21 год местные фанаты не видели противостояний своих любимцев с командами элитного российского футбольного дивизиона. Первыми в гости к подопечным Олега Василенко приезжают динамовцы, ведомые неудержимым Фёдором Смоловым.

Несмотря на то что после стартовых туров в активе хозяев поля всего один балл, поклонники не унывают. Они уверены, что своей поддержкой помогут одержать важную победу «Факелу». Но «Динамо» выглядит сложным соперником, поскольку в дерби с «Торпедо» наглядно продемонстрировало существенную разницу исполнительского мастерства между дивизионами российского футбола.

«Мог бы играть в «Реале». Кто и зачем восхваляет Кокорина.

Футболисты «Факела» два тура провели на выезде. Соперники у клуба из Воронежа оказались сложными: «Краснодар» и «Ахмат». Удивительно, но футболисты под управлением Олега Василенко не дрогнули и не отошли от привычного атакующего стиля. Верность принципам позволила им в открытой борьбе зацепить результативную ничью в Краснодаре (2:2) и до последнего момента на равных сопротивляться «Ахмату» (1:2). Отметим нацеленность на ворота игроков «Факела».

В минувшем туре воронежцы сразу пошли вперёд. Активно работали фланги, которые доказали свою полезность и результативность в игре с «быками». Руслан Магаль и Ильнур Альшин задёргали своих опекунов постоянными рывками и навесами в штрафную. А там уже ждал мяч лучший бомбардир Первой лиги прошлого сезона Максим Максимов. Форвард подтвердил свой класс, открыв счёт в матче. Результативный удар удался нападающему в середине первого тайма.

«Факел» подловил соперника на грубой ошибке в защите и провёл молниеносную контратаку. Тем не менее не стоит рассчитывать на подобные подарки от динамовской обороны. Подопечные сербского наставника Славиши Йокановича с каждой игрой прибавляют в надёжности. Чего не скажешь о действиях хозяев — игроки «Ахмата» регулярно находили возможность для опасных атак. Будь они точнее, воронежцы получили бы больше двух мячей в свои ворота.

Роналду пытается расторгнуть контракт с «МЮ» из-за Лиги чемпионов.

Нападение динамовцев продемонстрировало всю свою силу на «Торпедо» в московском дерби. Находящийся в великолепной форме Фёдор Смолов постоянно терзал оборону автозаводцев. Форвард хорошо работал в прессинге, не забывая открываться под разрезающие передачи Захаряна. Индивидуально защитники соперника уступили лидерам «Динамо», что и предопределило результат — 4:0 в пользу бело-голубых.

«Динамо» постепенно адаптируется к тактическим требованиям тренерского штаба под управлением сербского специалиста. Смолов органично чувствует себя на острие атаки, а под ним располагаются сразу три исполнителя с отличной обостряющей передачей и поставленным дальним ударом. Захарян наглядно продемонстрировал, что будет, если его не прессинговать возле штрафной — потрясающий по красоте и точности удар в верхний угол ворот окончательно добил автозаводцев.

Защита динамовцев в целом хорошо справилась со своей работой. С другой стороны, нельзя сказать, что «Торпедо» ставило перед ними неразрешимые задачи. Пара опасных моментов во владениях Шунина случилась, но в итоге бело-голубые удержали ворота на замке. Весьма вероятно, что нападающие и полузащитники воронежцев доставят куда больше проблем обороне «Динамо».

Марадишвили объяснил, почему никогда не будет играть в «Спартаке».

Стоит отметить, что москвичи быстро переходят в контратаки при отборе мяча. Защитникам приходится перекрывать всех креативных хавбеков «Динамо», поскольку от каждого можно ждать не только обостряющей передачи на Смолова, но и точного удара по воротам. Олег Василенко в тактической схеме располагает оборонительный блок высоко, поэтому у гостей, скорее всего, регулярно будут проходить опасные атаки. А с реализацией у бело-голубых дело пока обстоит хорошо.

Воронежский клуб редко гостил в Российской Премьер-Лиге, поэтому история очных встреч команд ограничена всего десятком матчей. У будущих соперников примерное равенство: четыре встречи выиграли футболисты «Факела», пять матчей записали в актив динамовцы и одно противостояние завершилось ничейным исходом. Тем не менее разница мячей в пользу бело-голубых: 21:11.

После возвращения в РПЛ воронежский «Факел» старается действовать в атакующем стиле за счёт активной фланговой игры. У него манёвренное нападение, в котором выделяется фактурный нападающий Максимов. Но против динамовцев это слабые козыри. Москвичи умеют создавать моменты после отбора мяча и трансформировать в голы быстрые контратаки.

Действия в защите воронежцев же вызывают нарекания. Весьма вероятно, что «Динамо» за счёт опыта и мастерства своих исполнителей возьмёт верх в результативной игре. На наш взгляд, довольно перспективно смотрится ставка «победа «Динамо» и тотал больше 2.5 мяча» с коэффициентом 2.85. Также можно было рискнуть и проверить «обе забьют» за 1.78.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Факел» — «Динамо» 30 июля 2022 года

Выходцам из Первой лиги сложно на равных соперничать с лучшими клубами РПЛ. На эмоциях они могут выдать две-три хорошие игры, но класс исполнителей всё равно возьмёт своё. Похвально стремление «Факела» действовать в атакующей манере, но «Динамо» — максимально неудобный соперник для воронежцев. Защита хозяев пока теряется в противостояниями с игроками РПЛ. Скорее всего, москвичи одержат победу в результативной игре, где соперники на двоих отправят в сетку ворот минимум три мяча.

Ставка: победа «Динамо» и тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 2.85.

Уткин: если бы не возраст, Лунёв мог бы пойти по стопам Ивана Федотова.

Роман Ерёменко возобновил карьеру.

Тренер и директор «Торино» едва не подрались из-за трансферов (ВИДЕО).



Черчесов рассказал, что позволило «Ференцварошу» остаться в ЛЧ.



Луческу отреагировал на кричалку фанатов «Фенербахче» о Владимире Путине.

Василий Уткин отказался знакомиться с тренером ЦСКА Федотовым.