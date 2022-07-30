Изидор: даже «ПСЖ» умудрился упустить чемпионство. Почему бы и «Зениту» не сделать этого?

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор поделился мнением о борьбе за чемпионство в нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги.



«Да, «Зенит» немного выше нас, но после того, как «ПСЖ» умудрился упустить чемпионство, почему бы и «Зениту» не сделать этого? Мы — последний клуб, ставший чемпионом до серии «Зенита», поэтому мы очень хотим вновь завоевать титул. Даже на личном уровне я хочу стать чемпионом не только из-за гордости, но и для того, чтобы порадовать болельщиков. Но «Зенит» действительно силён. Бразильские футболисты, такие как Малком, Клаудиньо, Вендел, Дуглас Сантос, очень сильны», — приводит слова Изидора Footmercato.

Напомним, санкт-петербургский «Зенит» является действующим чемпионом России.